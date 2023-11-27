محافظ المنيا يلتقي وفد «حياة كريمة» لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد مؤسسة حياة كريمة، برئاسة اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة، للمتابعة الميدانية، وبحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد أحمد إسماعيل مدير مكتب المنيا، وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

استمرار الدعم والتعاون الكامل مع المؤسسة

وأكد محافظ المنيا، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، يحرص على التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للمضي قدما للانتهاء من مشروعات المبادرة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتا إلى أن مشروع حياة كريمة استحق عن جدارة أن يطلق عليه لقب مشروع القرن، كونه المشروع الوحيد في القرن الـ21 الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة، مثمنا الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، ومؤكدا استمرار الدعم والتعاون الكامل مع المؤسسة لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة.

تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة

وخلال اللقاء، قدم وفد مؤسسة حياة كريمة شكره وتقديره لمحافظ المنيا والجهاز التنفيذي بالمحافظة على ما يبذلونه من جهد ميداني في المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة نحو تذليل العقبات بمواقع العمل المختلفة، مؤكدا أهمية استمرار توحيد الجهود والتعاون التام مع المحافظة لاستكمال باقي المشروعات الجاري الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما تم استعراض الانتهاء من 32 مجمعا خدميا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، حيث تم التشغيل التجريبي لعدد 18 مجمعاً حكومياً يقدم الخدمة لأهالي القرى في 3 مراكز بواقع 4 مجمعات بمركز العدوة، و5 بمركز ديرمواس، و9 بمركز ملوي، بالإضافة إلى 14 مجمعا خدميا بقرى مركزي مغاغة وأبوقرقاص.

جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.