انطلاق تصوير مسلسل «بابا جه» لـ أكرم حسني يناير المقبل

يواصل الفنان أكرم حسني التحضير لمسلسله الجديد الذي سيُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، الذي يحمل اسمًا مبدئيًا «بابا جه» ومن المُقرر الاستقرار على الاسم النهائي خلال الفترة المُقبلة.

وقال مصدر من داخل المسلسل، لـ«الوطن»، إنّ الفنان أكرم حسني ما زال في مرحلة التحضير حاليًا؛ استعدادًا لانطلاق التصوير في شهر يناير المُقبل، كموعد مبدئي، حيث إنّ العمل مكوّن من 15 حلقة فقط.

وأوضح أنّ المؤلف وائل حمدي، لم ينتهِ من الكتابة حتى الآن، وما زال يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، فيما تواصل الشركة المنتجة بالتعاون مع المخرج ترشيح الأبطال لتسكين باقي الأدوار.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان أكرم حسني حاليًا فيلم العميل صفر، يُشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تأتي قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.