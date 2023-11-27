مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال في فلسطين يشرح تأثير العدوان على سكان غزة

وصف المحامي الفلسطيني خالد قزمار، مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 48 يوماً متواصلة، بأنه «جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان»، وقال إنه يجب محاكمة قادة الحرب في حكومة إسرائيل على التصريحات العدائية التي أدلوا بها، ومنها تصريح وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، والتي وصف فيها الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية».

المدارس والمساجد والمستشفيات لم تسلم من القصف

وأضاف «قزمار»، خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن المدارس والمساجد والمستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي العشوائي، الذي لم يسلم منه صغير أو كبير، وهم يعلمون أنها ليست مقار عسكرية.

الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهده

وأشار إلى أن الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهده من قبل، وقال: «أعمل في هذا المجال منذ 30 عاماً، وحضرت نحو 10 حروب، وعدم الوصول لأرقام ونسب محددة للضحايا والشهداء نتيجة عدم قدرة الباحثين على المستوى الميداني حصر الضحايا والأشخاص المفقودين»، مشيراً إلى أنه وفقًا لآخر تقرير، هناك أكثر من 3000 طفل مفقودين تحت الأنقاض.