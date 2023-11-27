مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القصف الإسرائيلي على غزة يعادل 3 قنابل نووية

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تكرار سيناريو نكبة فلسطين في عام 1948، من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

45 ألف طن متفجرات على غزة

وأضاف «العكلوك» في كلمته أمام المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، اليوم الاثنين، أنه تم قصف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بنحو 45 ألف طن من المتفجرات، على مدار 48 يوماً من العدوان، منذ السابع من أكتوبر، وحتى سريان الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بألف طن من المتفجرات يومياً، أي بإجمالي يعادل 3 قنابل نووية من حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في اليابان، وأضاف متسائلاً: «ماذا تبقى من القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وماذا تبقى من الأخلاق والقيم والإنسانية؟».

جريمة إبادة جماعية للفلسطينيين

وتابع أن جيش الاحتلال أقدم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسانية، وانتهاك قواعد القانون الدولي وقوانين الحروب، من خلال قصف البيوت والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس، والتي تم استخدامها كدروع وثكنات عسكرية لقوات العدوان والاحتلال، مطالباً بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية.

كما طالب السفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الاحتلال، داعياً الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن، وهي 4 دول، أن يكون لها دور فاعل وضاغط .

مطالبة وقف العدوان الفوري

من جهته، أكد المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية في مستهل أعمال دورته الخامسة على المستوى الوزاري، على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وكسر الحصار، ومساءلة قادة الاحتلال، والرفض التام للتهجير القسري والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة العمل العربي المشترك لتعزيز مسار التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.