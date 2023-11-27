أستاذ علوم سياسية: غزة تحتاج إلى سنوات لإزالة ركام المنازل المدمرة

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية، خاصةً خلال فترة الهدنة الإنسانية التي تستمر لأربعة أيام، بمثابة مرحلة لالتقاط الأنفاس لدى الشعب الفلسطيني، الذي يعيش نكبة متواصلة، نتيجة العدوان الغاشم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لنحو 48 يوماً متواصلة.

الشعب الفلسطيني يعيش حالة من النزوح والمعاناة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من النزوح والمعاناة التي لا يمكن وصفها ولا يقبلها العقل، نتيجة الممارسات الإجرامية للاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك اتجاها لتمديد الهدنة لأيام أخرى لإدخال المزيد من المساعدات ومحاولة منع تفاقم هذه النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولكن هناك قضية مهمة تتعلق بقدرة المواطنين للعودة إلى بيوتهم، سواء التي دمرت كليا أو جزئيا، ما حصل من دمار في هذه الحرب يحتاج لسنوات من إزالة الركام.

الثمن الكبير والدماء التي سالت والألم

وذكر أن برغم الثمن الكبير والدماء التي سالت والألم، فإن الإفراج عن الأسرى مثل لحظات انتصار وفرح للفلسطينيين، فهذا قدرهم أن يظلوا في معركة مستمرة مع الاحتلال، ولكن في بداية العدوان كان نتنياهو يرفض الهدنة تماما، ثم اضطر للموافقة عليها.