خبير صناعي: توطين الصناعات الصينية في مصر ناتج عن مجهودات الدولة

قال كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، إن قيام دولة الصين بتوطين عدة صناعات في مصر دليل على مجهودات القيادة السياسية المصرية، وكذلك القائمين على قطاع الصناعة وقطاع المال والأعمال منذ عام 2016، فمنذ زيارة الرئيس الصيني لمصر تم توقيع 21 صفقة بها قيمة إجمالية للاستثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهذا دليل على وجود رؤية استراتيجية من الدولتين لتوطين صناعات صينية بمصر.

أهم الصناعات الصينية في مصر

وأوضح أن أهم الصناعات التي اهتمت بها الصين في مصر، هي صناعة السيارات وصناعة الوقود الأخضر، ومكملات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والفايبر، موضحًا أن مفهوم توطين الصناعات في مصر هو مفهوم جديد بالنسبة للعالم كله، كما أن هناك عدة دول إفريقية تستثمر الصين في بنيتها التحتية والموانئ والمطارات، ولكن مصر مميزة في وجود بنية تحتية مجهزة.

واستكمل أن وجود بنية تحتية مجهزة في الدولة المصرية ساهم في توجيه الصين للاستثمار في الصناعات مباشرة، موضحًا أن استفادة الصين من مصر ستكون من حجم السوق المصري وسهولة توزيع المنتجات، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي من المنطقة الأفريقية والعربية.