النائب أحمد صبور: العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر متانة لتوافق الرؤى إزاء القضايا العالمية

أكد النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على عمق العلاقات «المصرية - الصينية»، وتطورها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الصين أدركت خلال العقد الماضي المزايا التي تتمتع بها مصر، والتي من الممكن أن تصبح مفيدة لها في مجال الاستثمار، خاصة أن مصر سوق يضخم يضم 104 ملايين مستهلك، كما أن مصر بوابة لأكثر من مليار مستهلك آخرين يعيشون في أفريقيا، كما أن السلع المصرية تحظى بمعاملة تفضيلية من جانب دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

العلاقات المصرية الصينية

وقال «صبور» إنه العلاقات بين البلدين ازدادت متانة رغم الأحداث العالمية المتتالية والتي أثرت في موازين القوى والتحالفات العالمية، وذلك بسبب التوافق الذي يجمع سياسة البلدين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية حيث السعي نحو إحلال السلام العالمي، واحترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أنه خلال جائحة كورونا ظهر حجم التقارب «المصري - الصيني»، حيث لم تتأثر أو تتقلص الزيارات رفيعة المستوى، والتواصل المستمر لتعزيز اتجاه التنمية طويلة الأمد للعلاقات الصينية المصرية، كما حرص الطرفين على تبادل المساعدات لمواجهة الوباء وهو ما أظهر حجم التقارب والصداقة بين البلدين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له أن الصين ومصر تواصلان ابتكار أشكال جديدة لتوسيع مجالات التعاون بينهما، حيث تعمل الصين حاليا على تعزيز مشروعات التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، وهو ما يتوافق ذلك مع استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز التحول الأخضر للطاقة والهيكل الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، في نوفمبر 2021، الأمر الذي يعزز التعاون بين البلدين الصديقين خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على مشروع «التعاون الأخضر» بين الجانب المصري ومجموعة ويتشاي الصينية، والتي ستساعد الحكومة المصرية في أعمال مشروع التحول من «النفط إلى الغاز» لـ240 ألف حافلة صغيرة في مصر، ما يساعد مصر في تنفيذ مبادرة التنمية الخضراء.

التعاون بين مصر والصين

وأكد «صبور» على أن كلا البلدين يملكان رغبة وإرادة قوية لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، وتبادل الاستفادة من الإمكانات التي تملكها كل دولة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار المباشر للصين وصل إلى مستويات مرتفعة خلال العالم الماضي بما يعادل 1.641 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري والأعوام القادمة في ظل الشراكات واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.