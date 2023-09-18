«حماة وطن»: العلاقات المصرية الصينية تتميز بالثبات ووضوح الأهداف

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في الاحتفال الذي نظمته السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج بمناسبة مرور 74عاما على قيام جمهورية الصين الشعبية.

العلاقات بين مصر والصين

قال اللواء طارق نصير إن مصر والصين من أقدم وأثرى الحضارات في العالم، وتلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا وعسكريا وطبيا، ومع قيام جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949 ونجاح ثورة يوليو 1952 في مصر تلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث.

وأكد أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وفي مجال التعليم والبحث العلمي والإعلام وغيرها من المجالات المهمة.

علاقات مصر مع الدول الكبرى

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تتميز بالثبات ووضوح الأهداف لكل دولة، ولا ترتبط بالمتغيرات الدولية الحادة، وأن ما يميزها انخراط الصين في أهداف التنمية في مصر.

وأشار إلى أن مصر حريصة على وجود علاقات جيدة مع القوى الكبرى بما فيها الصين، وقد رحبت مصر بالتعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق وأخيرا انضمام مصر للعضوية الدائمة لمجموعة البريكس، التي تعد الصين أحد مؤسسيها.