«الأنباء الفلسطينية»: سقوط 15 ألف شهيد حتى الآن بينهم أكثر من 6 آلاف طفل

ذكر المكتب الإعلامي في غزة، إن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة بلغ حتى مساء اليوم 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4000 امرأة، وتم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض، بينما لا يزال هناك 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 47000 طفل وامرأة.

حرب نازية تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين

وأضاف المكتب الإعلامي في غزة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال حربه «النازية الوحشية» على قطاع غزة تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية لتأزيم الواقع الإنساني وخاصة مع دخول فصل الشتاء، وهذا يستدعي تدخلاً دولياً فورياً لإيجاد حلول سريعة تعمل على إيواء مئات الآلاف ممن فقدوا منازلهم.