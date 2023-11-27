قناة عبرية: تقديرات سائدة في إسرائيل تشير إلى تمديد الهدنة في غزة

أكدت القناة 12 العبرية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى تمديد الهدنة في غزة، ومجلس الحرب سينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص، تزامنا مع حلول اليوم الرابع والأخير من الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أمريكية.

وخلال الـ3 أيام الماضية، جرى تبادل 3 دفعات من الأسىرى والمحتجزين، ويجرى تبادل دفعة جديدة وأخيرة اليوم، بواقع 50 محتجزا إسرائيليا، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

اتفاق الهدنة الإنسانية

وبموجب اتفاق الهدنة يجرى إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعب فلسطين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما.

وتنص الهدنة كذلك على وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام بشكل كامل، بينما يجرى وقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.

كما تنص الهدنة على ضمان حرية حركة الناس وعدم التعرض لهم، وخاصة على شارع صلاح الدين، إذ يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.