الكشف على 600 مواطن في قافلة طبية بالإسماعيلية 

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة الطبية في القصاصين، اليوم الاثنين، نجحت في توقيع الكشف الطبي على 600 مواطن في أولى أيامها، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية في القصاصين بالإسماعيلية

وأضاف «حطب» في بيان، أنه تم استقبال 189 مواطنا بعيادة الباطنة و22 مواطنا بالجراحة، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 13 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 259 حالة بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 34 حالة، بالإضافة إلى استقبال 37 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الأسنان استقبلت 25 حالة، فيما تم استقبال 21 حالة بعيادة المسالك.

9 تخصصات طبية في قافلة القصاصين

وأكد أن قافلة الإسماعيلية تضمنت 9 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال، الباطنة، والمسالك البولية، والنساء وتنظيم الأسرة، والجراحة، وعيادة للأسنان، والأشعة، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

كما ضمت القافلة معملا للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتستمر القافلة الطبية في مركز شباب السويدات ضمن مبادرة حياة كريمة، في استقبال المواطنين، حتى غدًا الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.