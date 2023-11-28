ارتدوا الكمامة.. أستاذ فيروسات: كورونا لم ينتهِ بعد

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن فيروس كورونا، لم ينتهِ، بل ما زال موجودا، لكن بمتحورات مختلفة، لافتا إلى أن حدته الآن قليلة خلاف ما ظهر في بدايته.

الفيروسات تكثر بشدة في فصل الشتاء

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات تكثر بشدة في فصل الشتاء، نتيجة طبيعة تكاثرها في جسم الإنسان والحيوان، مشيرا إلى أن ظروف معيشتها مناسبة وتكون أفضل في فصل الشتاء.

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، بأهمية ارتداء الكمامة في الأيام المقبلة خاصة في أيام الشتاء، مشددا على أن الكمامة تساعد على منع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، لافتا إلى أن التدابير الاحترازية مهمة هذه الأيام.

الفيروسات الحالية ليست بحدة كورونا

كما أكد الدكتور أيمن سالم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات الحالية ليست بحدة فيروس كورونا، خاصة أن كورونا نتج عنه وفيات، ولذا تم الاهتمام بتدابير احترازية مشددة، لافتا إلى أن الفيروسات الحالية ليست بشدة كورونا لكن لا بد من الاهتمام بالتدابير الاحترازية ويفضل العزل حال الإصابة بنزلة برد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تكون المخالطة بحرص شديد، وأيضا الأطفال.