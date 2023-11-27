أستاذ علوم سياسية: مصر لعبت دورا بارزا في تمديد الهدنة

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إن الموافقة على تمديد الهدنة قد يسمح بتمديد الهدنة مرات أخرى كما حدث في عام 2014، لافتا إلى أن الجهد المصري القطري كان له دور فعال في إعطاء فرصة للشعب الفلسطيني فرصة لالتقاط الأنفاس.

الهدنة تبرد الحرب وتعطي فرصة للوسطاء للتحرك

وأضاف لـ«الوطن»، أن الهدنة فرصة تبرد الحرب، وتتيح للوسطاء التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية المسعورة على فلسطين، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية أعلنت تسليم الأسرى اليوم في الدفعة الرابعة، مشيرا إلى أنه من الغالب أن المقاومة ليس لديها حاليا أسرى سيدات أو أطفال.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

واستشهد 15 ألف فلسطيني حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وبدأت الهدنة الجمعة الماضية في ظل محاولة من مختلف الأطارف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمرة على القطاع.