مفاجأة في تحليل لغة الجسد لـ إيلون ماسك بعد زيارته إسرائيل.. لماذا وضع يده في جيبه؟

عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات لجولة تفقدية، أجراها الملياردير إيلون ماسك في غلاف غزة، مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الضباط يشرحون له ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية بحد وصفهم، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصل إليه بين شلومو كرخي وزير اتصالات دولة الاحتلال الإسرائيلي، و«ماسك»، ينص على منع تشغيل تقنية «ستارلينك»، التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غزة، نقدم في السطور التالية تحليل لغة الجسد لـ«ماسك».

خلال حديثه لـ«الوطن» وبعد رؤية الزيارة التفقدية للملياردير إيلون ماسك، قال الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، عن تعابير إيلون ماسك إنه لم يبالِ لحديث ضابط جيش الاحتلال، الذي كان يشرح له جرائم حماس بحد وصفهم، قائلًا: «إيد ايلون ماسك في جيبه أثناء الاستماع لحد من جيش الاحتلال اللي بيوضح له معلومة ما، وعدم وجود تعبيرات على وجهه بتدل على اللامبالاة وإنه مش مهتم باللي بيتقال ومش مهم بالنسبة له يسمع كلامه».

