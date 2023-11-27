مفاجأة في تحليل لغة الجسد لـ إيلون ماسك بعد زيارته إسرائيل.. لماذا وضع يده في جيبه؟

عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات لجولة تفقدية، أجراها الملياردير إيلون ماسك في غلاف غزة، مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الضباط يشرحون له ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية بحد وصفهم، وذلك بعد اتفاق مبدئي توصل إليه بين شلومو كرخي وزير اتصالات دولة الاحتلال الإسرائيلي، و«ماسك»، ينص على منع تشغيل تقنية «ستارلينك»، التي تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في غزة، نقدم في السطور التالية تحليل لغة الجسد لـ«ماسك».

تحليل لغة الجسد لـ إيلون ماسك

خلال حديثه لـ«الوطن» وبعد رؤية الزيارة التفقدية للملياردير إيلون ماسك، قال الدكتور محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، عن تعابير إيلون ماسك إنه لم يبالِ لحديث ضابط جيش الاحتلال، الذي كان يشرح له جرائم حماس بحد وصفهم، قائلًا: «إيد ايلون ماسك في جيبه أثناء الاستماع لحد من جيش الاحتلال اللي بيوضح له معلومة ما، وعدم وجود تعبيرات على وجهه بتدل على اللامبالاة وإنه مش مهتم باللي بيتقال ومش مهم بالنسبة له يسمع كلامه».

I highly doubt that a raging anti-Semite would go out of his way to fly to Israel to meet with the Israeli prime minister just a mile from Gaza.



Hopefully this puts an end to the accusations that Elon Musk is anti-Semitic.



Yes he does say some things that I think go too far… https://t.co/5qxU8a63Nt — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 27, 2023

وأضاف «أبو هاشم» عن علامة تكرر هز الرأس التي ظهرت على إيلون ماسك أثناء الزيارة، قائلًا: «أثناء كلام حد معاه هز رأسه كتير دا بيدل على إنه متفهم أو فاهم وجهة نظرك لكن عليها ملاحظة لما تتكرر كتير زي ما إيلون ماسك بتدل إنه حاسس بالملل ومش عايز كلام كتير عايز يختصر كفاية كدا، ظهر في جزء من الثانية بيلتقط صور بتليفونه بتدل إنه شاف حاجة لفتت نظره أو عايز يوصل الشعور دا للمحيطين بيه يوضحوا له إيه الشيء دا».

زيارة إيلون ماسك لإسرائيل

وفي الساعات الأخيرة، انتشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لـ إيلون ماسك بجانب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من ضباط جيش الاحتلال تحت الأمطار يزور فيها غلاف غزة، الذي بدأت منه حرب «طوفان الأقصى»، والذي أثبت كذلك فشل الجهاز الاستخباراتي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.