عاجل.. أسماء الدفعة الرابعة في تبادل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنه

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى، والتي تضم 3 أسيرات، و30 من الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين الموافق 27/11/2023، ضمن بنود اتفاق الهدنة، ليكون مجموع الدفعة الحالية 33 أسيرةً وطفلاً.

قائمة الأسرى الأطفال والأسيرات المشمولين بالدفعة الرابعة من صفقة التبادل:

الأسيرات:

1. ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين

2. نفوذ جاد عارف حماد / القدس

3. عطاف يوسف محمد جرادات / جنين

4. الأسرى الأطفال:

5. آدم عبودة حشن غيث / القدس

6. صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس

7. عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس

8. محمد مهند محمد أبو حمص /القدس

9. منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

10. عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

11. يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

12. أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة

13. نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس

14. عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

15. علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

16. محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة

17. عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل

18. جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

19. خليل فراس خليل هيكل /القدس

20. خالد أبو عصب/ القدس

21. محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل

22. أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

23. أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة

24. صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

25. دجانة محمود موسى عطون/ القدس

26. يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

27. حمزه صالح محمد داود / قلقيلية

28. قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

29. يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

30. محمد غازي محمد نزال/ جنين

31. ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

32. مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس

33. يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس

34. محمد هاني راتب هيموني / القدس بو قبيطة/ الخليل حمزه