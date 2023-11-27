عاجل.. أسماء الدفعة الرابعة في تبادل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنه
كتب:
كريم روماني
09:08 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
استعدادات تبادل الأسرى - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى، والتي تضم 3 أسيرات، و30 من الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين الموافق 27/11/2023، ضمن بنود اتفاق الهدنة، ليكون مجموع الدفعة الحالية 33 أسيرةً وطفلاً.
قائمة الأسرى الأطفال والأسيرات المشمولين بالدفعة الرابعة من صفقة التبادل:
الأسيرات:
1. ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين
2. نفوذ جاد عارف حماد / القدس
3. عطاف يوسف محمد جرادات / جنين
4. الأسرى الأطفال:
5. آدم عبودة حشن غيث / القدس
6. صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس
7. عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس
8. محمد مهند محمد أبو حمص /القدس
9. منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
10. عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
11. يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
12. أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
13. نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس
14. عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
15. علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
16. محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة
17. عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل
18. جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
19. خليل فراس خليل هيكل /القدس
20. خالد أبو عصب/ القدس
21. محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل
22. أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
23. أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
24. صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم
25. دجانة محمود موسى عطون/ القدس
26. يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
27. حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
28. قسم خالد محمود العلامي/ الخليل
29. يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
30. محمد غازي محمد نزال/ جنين
31. ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
32. مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس
33. يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس
34. محمد هاني راتب هيموني / القدس بو قبيطة/ الخليل حمزه