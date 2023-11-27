استقبال الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين اليوم في رام الله

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استقبال أسرى الدفعة الرابعة اليوم في مركز رام الله الترويحي - الردانة، موضحة أنه يجرى الإعلان عن ساعة الاستقبال لاحقا.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضي ولمدة أربعة أيام بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.

إسرائيل انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن رئيس الوزراء محمد اشتية، استقبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني موسى حديد، حيث أطلعها على تطورات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال رئيس الوزراء: «إسرائيل انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي والإنساني في حربها على شعبنا في كافة أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب».

وأضاف: «نريد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وخلق مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وحل عادل يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».

محاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة

وجدد رئيس الوزراء رفضه لكافة محاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة، وكافة محاولات تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

ووجه اشتية الدعوة للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي لم تعترف بفلسطين أن تسارع وتعترف بها؛ وذلك لحماية حل الدولتين في وجه كافة المحاولات الإسرائيلية لتدميره.