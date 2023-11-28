وزير الأوقاف يُعلن انعقاد مجلس الحديث الـ29 لـ«شرح الموطأ» غدا

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، إذ يعقد مجلس الحديث التاسع والعشرين لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

الأوقاف تُعلن عن شرح كتاب «الموطأ»

وأكّدت وزارة الأوقاف، أنَّه ستبدأ القراءة في الموطأ من كتاب الحدود، باب: ما لا قطع فيه من قوله: حدثني يحي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان: أنَّ عبدًا سرقَ وديًّا من حائطِ رجلٍ فغرسَهُ في حائطِ سيِّدِهِ فخرجَ صاحبُ الوديِّ يلتمسُ وديَّهُ فوجدَهُ....) الحديث.

وتابعت وزارة الأوقاف: «سيتمّ بدء القراءة في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة قوله: وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «تُعرَضُ أعمالُ النَّاسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّتينِ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخميسِ فيُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ إلَّا عبدًا بيْنَه وبيْنَ أخيه شحناءُ فيُقالُ: اترُكوا هذينِ حتَّى يَفِيئَا».

كما أوضحت «الأوقاف» أنَّه سينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- أ.د صبحي عبدالفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه.

2- أ.د محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه.

3 - أ.د.م أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وسيتم عقد المجلس العلمي غدًا الأربعاء عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتمّ منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.