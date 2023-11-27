مشاركة 70 مزارعا في ندوة عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعات بكفر الشيخ

شارك نحو 70 مزارعا من أبناء قرية إريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، في ندوة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعات الشتوية، والتي تضمنت طرق حماية المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء من عوامل التقلبات المناخية وخاصة الصقيع، وعوامل الرياح، وغزارة الأمطار.

مشاركة فاعلة للمرأة العاملة

وأضاف الدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية كفر الشيخ، في بيان، أن نحو 25 سيدة من إجمالي الحضور شاركن بالندوة التي تناولت التغيرات المناخية على الزراعات الشتوية، وذلك في إطار رغبتهن في تحصيل المعرفة الزراعية.

زراعة محصول القمح والفول

وأوضح أن محصولي القمح والفول من المحاصيل التي تتأثر ضمن زراعات الشتاء بالتغيرات المناخية، حيث تم توجيه المزارعين لطريقة الري للمحاصيل مع هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك طرق مكافحة أي حالات من الفطريات، قد تطرأ على المحاصيل جراء عوامل المناخ.

جاء ذلك بحضور مفتش الإرشاد الزراعى بإدارة كفر الشيخ الزراعية، ومحاضري معهد البحوث الزراعية.