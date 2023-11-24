وكيل «زراعة كفر الشيخ» يوجه بتوعية المزارعين باستخدام التقاوي المعتمدة

عقد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا اليوم الجمعة، بقاعة الإرشاد بالمديرية، وذلك بحضور مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات الزراعية والتعاونية، ورؤساء أقسام المكافحة بالمراكز.

توعية المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة

وفي بداية الاجتماع، رحّب وكيل الوزارة بالحضور، ثم تحدث عن أهمية زراعة القمح، وضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والتي تُحقق أعلى إنتاجية تكون لها مردود إيجابي على المزارعين، لافتاً أنّ الوزارة وضعت سعر ضمان للقمح وهو 1600 جنيه للأردب وهو سعر استرشادي، بمعنى أنّ الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقاً لآليات السوق وبما يُحقق مصلحة الفلاح تشجيعاً له على زراعة المحصول، مشدداً على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وأيضاً توعية المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وتقليل الفاقد، وترشيد المياه، وزيادة الإنتاجية.

كما أعطى وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تعليماته بأهمية الرقابة والمتابعة المستمرة في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم التلاعب في الأسمدة، ومتابعة كارت الفلاح، والمتابعة مع البنك الزراعي حتى يستطيع المزارع صرف الأسمدة بسهولة، وكذلك متابعة تطهير الترع والمساقي الخصوصية، ومكافحة الحشائش، وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وضمان وصولها لكل المزارعين في نهاية الترع، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

إزالة أي تعديات وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية

وأكد وكيل الوزارة منع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات في المهد، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، مشيراً إلى أنّ هذه قضية أمن قومي، حيث تعتبر الأرض الزراعية هي المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال، وأنّ الدولة المصرية تُنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أرضي جديدة إلى الرقعة الزراعية ومن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة، مطالباً بسرعة الرد على الشكاوى المرسلة إلى الإدارات الزراعية والتعاونية والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه وكيل وزارة الزراعة مرة أخرى بإعطاء محصول القمح أولوية قصوى، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالإرشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين، وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، قائلاً: «الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص ونبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم».