«زراعة كفر الشيخ»: انعقاد المزادات العلنية لبيع محصول القطن الأحد المقبل

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، أنّ المزادات العلنية للقطن على مستوى محافظة كفر الشيخ، ستُعقد الأحد المقبل، حيث يجري تداول أصناف من القطن من نوع «جيزة 94» و«جيزة 96»، من القطن طويل التيلة وفائق الطول، وذلك من المنزرع في حقول كفر الشيخ خلال عام 2023.

تداول قنطار القطن في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إنتاجية القطن في محافظة كفر الشيخ خلال موسم 2023، قد تجاوز بواقع 635 ألف قنطار قطن، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عقد المزيد من المزادات العلنية، وذلك حتى يتم تداول وبيع تلك الكمية الكبيرة من القطن المصري على مدار أسابيع أخرى.

إنتاجية القطن في كفر الشيخ

وأضاف أنّ المساحة المنزرعة من محصول القطن في أراضي محافظة كفر الشيخ، بلغت نحو 85 ألف فدان، لافتًا إلى أنّ تلك المساحة تمثل ثلث المنزرع من المحصول على مستوى محافظات الجمهورية من عام 2023.