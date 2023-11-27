ضياء رشوان: تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يحدث الآن

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تبادل المحتجزين يتم الآن في هذه اللحظة، وكان هناك بعض العقبات بعد ظهر اليوم، لكن انتهى الأمر إلى أن هناك بالفعل 11 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال ومعهم 4 من التايلانديين، وسُلِّمُوا للصليب الأحمر وهم في طريقهم لتسليمهم السلطات المصرية.

الجانب الآخر تم إخراج 33 أسيراً فلسطينياً

وأضاف «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «ي المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه على الجانب الآخر تم إخراج 33 أسيراً فلسطينياً منهم 3 من السيدات، و30 قاصراً من الأشبال والشابات وسُلِّمُوا أيضا للصليب الأحمر، وجار نقلهم للضفة الغربية.

اليوم الرابع من الهدنة انتهى هكذا

وأشار إلى أن اليوم الرابع من الهدنة انتهى هكذا، والتمديد يستمر لمدة يومين، كل يوم يفرج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين من الفئة نفسها مقابل من الأسرى الفلسطينيين من الفئة نفسها، ومن ثم يومان سيفرج عن 20 من نساء وأطفال إسرائيليين و60 من النساء والأطفال الفلسطينيين.