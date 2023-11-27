«قومي المرأة» بالوادي الجديد ينفذ تدريبات لتمكين السيدات اقتصاديا

يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تنفيذ سلسلة تدريبات عن ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا بقرى المحافظة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنمية مهارات السيدات في الوادي الجديد

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد نادية عزمي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تدريب السيدات يهدف إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات، وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، إن برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات في الوادي الجديد على إدارة مشروعاتهن، ويتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال مثل الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.