محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لاستعراض استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر المقبل.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأكد محافظ بورسعيد أن المشاركة الإيجابية للمواطن في الانتخابات الرئاسية، تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار محافظ بورسعيد لخطط التنمية التي جرت بالمحافظة في كافة المجالات الصحية والرقمية والسكنية والقضاء على العشوائيات وغيرها من سبل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، والتي تعد دافعا للمواطن نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستكمال أوجه التنمية.

تجهيز المقار الانتخابية

ووجه محافظ بورسعيد كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بتجهيز المقار الانتخابية داخل المدارس على أعلى مستوى، مع تزوديها بكافة الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية، مشددا على مديري 64 مدرسة بسرعة إعداد وتجهيز المقار الانتخابية وبدء توزيع المهام وإنهاء الأعمال يوم الخميس القادم بحد أقصى، مؤكدا أنه سيقوم بجولات ميدانية على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى بشكل يليق بمحافظة بورسعيد.

533 ألف ناخب ببورسعيد

وشاهد المحافظ عرضا تقديميا يضم كافة المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث أوضح المحافظ أن عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم داخل محافظة بورسعيد يبلغ 533,533 مواطن موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد و64 مقر انتخابية.

كما وجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المدارس التي ستشهد ماراثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية، مؤكدا على التنسيق ببن رؤساء الأحياء ومديري المدارس التي تشهد الانتخابات، فضلا عن المرور الميداني للتأكد من جاهزية اللجان على أكمل وجه.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمتابعة اللحظية على مدار الساعة لسير وانتظام الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع المقار الانتخابية للتعرف على نسب إقبال المواطنين خلال أيام الانتخابات، فضلا عن انعقاد غرف عمليات فرعية داخل الأحياء و بورفؤاد والمراكز الخدمية بالمحافظة.

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.