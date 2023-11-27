مؤتمر فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب في نقابة محامين بورسعيد

نظمت نقابة المحامين ببورسعيد اليوم مؤتمر فلسطين بين القانون الدولي وشريعة الغاب وذلك استعراض موقف القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، إن في هذه الظروف العصيبة للأمة تتكرر الأحداث والهجوم والتصفة الشاملة للقضية الفلسطينية وترتكب الجرائم غير الأنسانية العمدية وتنتهك كل الحرمات ويتم القتل وسط النهار أمام العالم تحت سمع وبصر الحضارة الأوروبية التي تتحدث عن الإنسانية والحرية والعدالة والعالم كله يشهد أنه لا حماية ولاحصانة ولا أمان ويتم الاعتداء على المرضى والأطفال والنساء والشيوخ ببشاعة.

القضية الفلسطينية أمام المحكمة الدولية

بينما استعرض ياسر حسن المحامي أمام المحاكم الجنائية الدولية خطوات التقدم بالقضية الفلسطينية إلى المحاكم الدولية موضحا أن القضية الفلسطينية هي بعد 5 دول تقدمت إلى المحكمة الدولية في لاهاي حيث كانت تقرر إرسالهم إلى محاكم خاصة وهم رواندا وسيراليون وكوسوفو محاكم خاصة بعد أن ينعقد مجلس الأمن ويقرر إرسالها إلى المحكمة الخاصة ومحاكمة يغوسلافيا هي الأكثر شهرة.

توجيه اتهامات لقادة إسرائيل وفلسطينين

وقال ياسر حسن إنه سيتم قريبا توجيه اتهامات لقادة إسرائيل وفلسطينين، وأوضح أنّه أي متابع لتصريحات صحفية فإنّهم يبدأون بأن ما ارتكبته حماس يمثل جريمة حرب والرد الإسرائيلي عليها أيضا جرائم حرب، وأن مصطلح حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ليس مصطلح عبثي .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البراك النائب العام الفلسطيني الأسبق، وياسر حسن المحامي بالنقض وأمام المحاكم الدولية، وعبدالحليم علاء النقيب العام للمحامين وصفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد، ومحمد راضي مسعود مقرر لجنة الفكر والثقافة بنقابة المحامين العامة والبدوي مجاهد المحامي بالنقض ومسؤول اللجنة العلمية والبحث العلمي بالنقابة العامة للمحامين.

مؤسسة حياة كريمة تنظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية في سوهاج

في سياق منفصل، عقدت مؤسسة حياة كريمة بسوهاج مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وتعريف المواطنين بالجهود التي قامت بها داخل المحافظة، وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف داخل محافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وأحمد نجاح، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، والمجلس القومي للمرأة.