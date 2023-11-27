انتشال رضيعة من تحت الأنقاض في فلسطين (فيديو)

نشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فيديو لانتشال رضيعة من تحت الأنقاض، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك، يظهر خلاله عملية الانتشال بالتفصيل.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنه أصيب شابان الليلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غرب جنين.

قوات الاحتلال تقتحم يعبد

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين أحدهما أصيب بالرصاص في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة، والآخر بشظايا في رأسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء من عدة أحياء في البلدة، وفي السياق ذاته، اقتحمت حيي خروبة وصباح الخير في مدينة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين– الناصرة.