رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتشال رضيعة من تحت الأنقاض في فلسطين (فيديو)

كتب:

كريم روماني
11:15 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

نشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فيديو لانتشال رضيعة من تحت الأنقاض، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك، يظهر خلاله عملية الانتشال بالتفصيل.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنه أصيب شابان الليلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد غرب جنين.

قوات الاحتلال تقتحم يعبد

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين أحدهما أصيب بالرصاص في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة، والآخر بشظايا في رأسه.

وأضافت أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء من عدة أحياء في البلدة، وفي السياق ذاته، اقتحمت حيي خروبة وصباح الخير في مدينة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين– الناصرة.

اقرأ المزيد:

نقيب الصحفيين: نتمنى الخروج من إطار الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة

«المبادرة الوطنية الفلسطينية»: تبادل الأسرى وسط غزة يثبت فشل إسرائيل

ضياء رشوان: مصر تبذل جهودا كبيرة لدخول مساعدات إنسانية بشكل أكبر لقطاع غزة

ضياء رشوان: بنود تمديد الهدنة تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بجنوب غزة

بايدن: يجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الهدنة

أنباء عن وجود 3 فرنسيين على قائمة المفرج عنهم اليوم من غزة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.