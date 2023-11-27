وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق: الأحداث الأخيرة ألقت الضوء على الدور المصري

أشاد حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، بالجهود المصرية في تمديد الهدنة الإنسانية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين إضافيين بشأن تبادل الأسرى، بالتنسيق مع الجهود القطرية، موضحاً أن مصر تلعب دور رأس الحربة في مجريات الأمور.

وقال حسن عصفور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العالم يمر عبر مصر إلى قطاع غزة فمصر هي بوابة العبور، موضحا أن الأحداث الأخيرة ألقت الضوء بشكل كبير على الدور المصري في القضية الفلسطينية، فكل الاتصالات والمساعدات كانت محورها مصر.

التنسيق المصري القطري

وأضاف وزير المفاوضات، أن التنسيق المصري القطري لعب دورا كبيرا في الهدنة الإنسانية، الأمر الذي يدل على وجود تكامل في الموقف العربي، فمن الإيجابيات هو المسار العربي المتكامل الذي ظهر بشكل جيد.

وعن أهمية تمديد الهدنة، أكد أن المد يعني وقف الموت، فكل هدنة إنسانية يترتب على إثرها وقف الدمار والخراب والحرب في قطاع غزة، فالهدن بماثبة نوع من المنفس الإنساني وهي ضرورة للقباء من خلال المساعدات الإنسانية، خاصة وأن قطاع غزة يشهد وضعاً مأسوياً.

ما حدث في قطاع غزة

وأشار حسن عصفور، إلى أن ما حدث في قطاع غزة حالياً يُسمى بالنكب الأكبر، فالقطاع شهر هجرة داخلياً وهي لول مرة تحدث فنصف السكان هجروا من الشمال إلى الجنوب، ما يعني فقدان للإنسانية: «لا توجد خصوصية لـ2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة».