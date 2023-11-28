حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بالانطلاق والحرية وحب السفر، ويحرص على التواجد دائماً بين عائلته وأصدقائه، ويتميز بالاستقلالية، ويعشق الفن ويفضل التسوق وشراء أشياء غالية الثمن، ويتسم بالعقلانية، حيث يخطط جيدًا لمستقبله، ويستطيع تحقيق أهدافه وأحلامه على أرض الواقع كما يتمتع بالثقة بالنفس.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنصحك الافلاك يا برج القوس بأن الانطوائية قد تكون سببا فيما بعد لإفساد علاقتك بمن حولك، فحاول أن تكون ذكيا قدر الإمكان، ولا تحاول أن تكون على قدم المساواة معه حتى لا ينتج عن هذا أى خلل فى العمل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأن حظك سيئ في العلاقات العاطفية التي تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجاً له، وتنصحك بأنه من الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.