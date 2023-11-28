يتميز مولود برج الجدي بالذكاء والجدية في العمل والقدرة على إدارة شؤون حياته، ويتسم بالبساطة والهدوء والشخصية المستقلة، ويسعى طوال الوقت لتحقيق ما يريده، لكنه يحب الحياة النمطية والترتيب المنطقي لكل شيء ويتبع القواعد الصارمة، ورغم ذلك فإنه يفكر خارج الصندوق، ويصعد السلم الوظيفي بطريقة ماهرة.

ومن مشاهير برج الجدي الرئيس الراحل أنور السادات، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تحاول أن تتجنب الأخطاء السابقة في عملك لكنك تقع فيها مجدداً لأنك تتبع نفس السلوك الخاطئ في حياتك، لذا تنصحك الأفلاك يا برج الجدي بالسعي للتغيير خلال الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تكون بجوار الحبيب في الفترة المقبلة لأنك أهملته كثيرا، ما أدى إلى حدوث صدع كبير في العلاقة فحاول أن تسعى إلى إصلاح علاقتك به.