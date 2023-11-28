تحالف الأحزاب عن مد الهدنة الإنسانية في غزة: تؤكد قوة ووحدة القرار العربي

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، استمرار الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد المدة المقررة والتي جاءت بعد حروب دامية ومجازر بشرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطنيين.

القضية الفلسطينية

وقال تيسير مطر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن مد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل لفترة إضافية بعد انتهاء الفترة المحددة تعد ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية لدعم القضية الفلسطينية، ورسالة تأكيد بأن التعاون الدبلوماسي العربي يلعب دورا هاما في تحريك البوصلة السياسية العالمية.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية قائلا: الهدنة الإنسانية التي وافق عليها كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، جاءت بعد مشوارت ومباحثات مصرية قطرية أمريكية، الأمر الذي يؤكد بأن التوحد العربي في القرار الدبلوماسي يشكل دورا هاما تجاه كافة القرارات الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد قضية مزمنة بالشرق الأوسط.

واختتم أمين تحالف الأحزاب المصرية حديثه، مؤكدا على دعمه الكامل للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية.