باحث فلسطيني يثمن الجهود المصرية في تمديد الهدنة الإنسانية بغزة

أشاد الدكتور ماهر صافي، الباحث والمحلل السياسي بفلسطين، بالجهود المصرية المبذولة في تمديد الهدنة الإنسانية لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ليومين إضافيين، بالتنسيق مع الجهود القطرية، موضحاً أن موقف مصر كان واضحاً منذ بداية العدوان الإسرائلي على فلسطين.

وقال الدكتور ماهر صافي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقف مصر كان واضحاً في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وحقن دماء أهالي غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بعد أيام عاشها الشعب الفلسطيني بين القتل والتجويع وسياسة الأرض المحروقة التي تنفذها قوات الاحتلال.

وأكد المحلل السياسي والفلسطيني، أن الهدنة الإنسانية جاءت كنتيجة واضحة لأهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى مد الهدنة لأيام أطول، حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإمكانية دفن الشهداء وتفقد البيوت المدمرة.

وأوضح أن القيادة المصرية منحت نوعا من الارتياح للشعب الفلسطيني، وأكدت تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإفشال مخططات التهجير، مؤكدا أن مصر تعاملت بنحكة عالية استطاعت من خلالها الضغط على إسرائيل للموافقة على الهدنة في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت 4 أسابيع للوصول لهدنة حتى ليوم واحد.