قيادي بـ«حماة الوطن» عن تمديد هدنة غزة: تغليب المصلحة العربية يصنع قرارات قوية

ثمّن المستشار حاتم العشري، القيادي بحزب حماة الوطن، تمديد الهدنة الإنسانية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لفترة إضافية يتم تحديدها بالوساطة المصرية القطرية الأمريكية، بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

حزب حماة الوطن

وقال حاتم العشري لـ«الوطن»، إنّ مد الهدنة الإنسانية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يؤكد أهمية الوحدة العربية في التعامل مع الملفات الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية التي تنحى عنها العالم بأكمله، وسط حالة من الصمت الدولي شديدة الغرابة، وجرائم شنيعة تُرتكب يوميا بحق الفلطسطينيين.

القضية الفلسطينية

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن، أنّ الهدنة الإنسانية في غزة جاء بعد مباحثات ثلاثية، شملت مصر وقطر وأمريكا، ما يؤكد للعالم العربي أنّ نبذ الخلافات وتغليب المصلحة القومية يصنع قرارات قوية بين المجتمع الدولي، ويحل الأزمة العربية دون أي تدخلات من الخارج.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن حديثه، بالإشارة إلى دعم القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه من قرارات؛ لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.