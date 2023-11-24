نائب رئيس حزب حماة الوطن: الهدنة في غزة انتصار قوي للدبلوماسية المصرية

ثمن اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حماة الوطن بدء الهدنة الإنسانية في غزة بشكل رسمي والتي جاءت من خلال الوساطة المصرية القطرية الأمريكية وما يصحبها، تزامنا مع انطلاق قوافل المساعدات والتي تشمل 130 ألف لتر وقود و4 شاحنات غاز، إضافة إلى 200 شاحنة للغذاء والدواء والماء والإغاثة بمجهودات مصرية خالصة.

مصر عادت لمكانتها بين مختلف دول العالم

وقال أحمد العوضي لـ«الوطن» إن نجاح القيادة السياسية في التوصل لهدنة بين الطرفين خلال الظرف الحالي يعد انتصارا قويا للدبلوماسية المصرية ويؤكد أن مصر عادت لمكانتها بين مختلف دول العالم من جديد.

مصر أولى الداعمين للأشقاء في غزة

وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن قائلا: «منذ بدء الأحداث مطلع شهر أكتوبر الماضي وكانت مصر أولى الداعمين للأشقاء في غزة، حيث اصطف قطار المساعدات الإنسانية والغذائية أمام معبر رفح البري تمهيدا لدخوله للأراضي الفلسطينة وسط صمت غريب للغاية من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد قوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين».

واختتم نائب رئيس حزب حماة الوطن حديثه مؤكدا دعم القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه لدعم القضية الفلسطينة والشعب الفلسطيني.