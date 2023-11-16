تكليف محمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن منسقا عاما لـ«حملة السيسي» بالإسكندرية

حقق مؤتمر حزب حماة الوطن بالإسكندرية، والذي تم تنظيمة بالأمس بأرض كوتة بوسط الإسكندرية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث حضر المؤتمر أكثر من 15 ألف مواطن سكندري في موجة حب على أرض الإسكندرية، إلى جانب حضور العديد من نواب البرلمان والشيوخ معلنين تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية.

نجاح المؤتمر

بدأ المؤتمر بكلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الذي تحدث عن دور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في إدارة الأزمة الفلسطينية، وما تعرضت له غزة من هجوم غير إنساني من العدو الإسرائيلي، ثم أضاف قائلا، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية كان صعبًا، واجهنا به أشياء كثيرة، ثم شكر حزب حماة الوطن بالإسكندرية على هذا التنظيم الراقي، والحضور الجماهيري الكبير الذي أكد على نجاح المؤتمر.

على قلب رجل واحد

وأضاف محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى بر الأمان وخصوصا أننا نمر بمرحلة تاريخية مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل هذه المرحلة، وهناك التفاف جماهيري حاشد لدعمه من أجل الحفاظ على الوطن.

مجاهد منسق للحملة

وأعلن المستشارمحمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقب افتتاح المقر الرسمي للحملة بمنطقة «سموحة» وسط الإسكندرية تكليف «محمد مجاهد» أمين عام حزب «حماة الوطن»، منسقا للحملة بمحافظة الإسكندرية.