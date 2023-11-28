كوريا الشمالية تلتقط صورا للبيت الأبيض من الفضاء.. هل تندلع أزمة جديدة بين البلدين؟

بعد نحو أسبوع على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع، «مالليجيونج 1»، على متن الصاروخ الحامل «تشولليما 1»، يوم الثلاثاء الماضي، وصفته السلطات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنّه «قمر صناعي للتجسس»، أظهرت كوريا الشمالية صورا لليبت الأبيض، ووزارة الدفاع «بنتاجون».

كوريا الشمالية تصور البيت الأبيض من الفضاء

وصباح اليوم، ذكرت كوريا الشمالية، أنّ القمر الصناعي التقاط صور البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في «قاعدة نورفولك البحرية» الأمريكية، وحوض نيوبورت نيوز لبناء السفن ومهبط في فيرجينيا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

من جانبه، شاهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، صور البيت الأبيض و«بنتاجون» وحاملات الطائرات، أثناء تلقيه تقرير العمليات من مركز «بيونج يانج» للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وأمس، ذكرت كوريا الشمالية، أنّ عملية الضبط الدقيق للقمر الصناعي «مالليجيونج 1» جارية قبل الموعد المحدد بيوم أو يومين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. ومن المقرر أن يبدأ القمر الصناعي «مالليجيونج 1» الكوري الشمالي، مهمته الرسمية يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية

وأظهرت صور القمر الصناعي، وجود 4 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية. ومنذ إطلاق كوريا الشمالية، القمر الصناعي «مالليجيونج 1»، على متن الصاروخ الحامل «تشولليما 1»، أشارت تقارير، إلى أنّها التقطت صورا للقواعد الأمريكية في جوام وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، إضافة إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، فيما لم يتم نشر أي صور.

وفي وقت سابق، اعتبرت كوريا الشمالية أنّ إطلاق القمر الصناعي حق من حقوقها المشروعة للدفاع عن النفس، فيما أدان البيت الأبيض إطلاق القمر الصناعي واعتبره عملا عدائيا.