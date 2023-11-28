الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية».

وقال التقرير: تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت، تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.

توسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية

ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، خاصة أن المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017، والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية.

أهمية الرخصة الذهبية

وتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.