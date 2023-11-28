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ماذا قال يحيى السنوار للمحتجزين الإسرائيليين؟.. حدثهم بـ«العبرية»

كتب:

ماريان سعيد
10:05 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
يحيى السنوار

يحيى السنوار

كشفت محتجزة إسرائيلية جرى تحريرها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تفاصيل احتجازها منذ يوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنها التقت بـ يحيى السنوار قائد حركة «حماس» في غزة.

وقالت المحتجزة لجريدة «يديعوت أحرنوت» الفلسطينية، إنه جرى نقلها إلى خان يونس، وبعدها ظلوا يمشون لنحو ساعة دون أن تعرف أين هي، ولكنها وصلت إلى نفق مع بعض المحتجزين الأخرين، وتابعت المشي في نفق طويل حتى وصلت لقاعة كبيرة.

ماذا قال يحيى السنوار للمحتجزين؟

وتابعت المحتجزة، إن بعد وصولهم القاعة فوجئوا برجل يعرّف نفسه بالعبرية، ويقول إنه يحيى السنوار، ويرحب بهم بهدوء ويطمأنهم، قائلًا: «أنتم آمنون في هذا المكان ولن يصيبكم شيء»، ثم غادر القاعة ولم يلتق بهم مرة أخرى، مؤكدة أنه اهتم بمعرفة هوياتهم ومَن هم.

 

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