الفصائل الفلسطينية تعلن وفاة محتجزة إسرائيلية

أعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر تيليجرام في مساء الثلاثاء، عن وفاة الإسرائيلية «حنا كتسير» التي كانت محتجزة لديهم منذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي، وفقًا لما أفادت وكالة «رويترز».

إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لأسباب إنسانية

وفي بيانه، أكد أبو حمزة أنهم سابقاً أعربوا عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيلية لأسباب إنسانية، ولكن بسبب مماطلة العدو، تسبب ذلك في فقدان حياتها.

وأكد أيضًا أبو حمزة أنهم يجددون تأكيدهم على عدم مسؤوليتهم تجاه أسرى العدو لديهم في ظل القصف العنيف والوحشي الذي يستهدف كل جزء من قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع العملية البرية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا يوم الثلاثاء 31 أكتوبر عن توسيع العملية البرية في قطاع غزة ردًا على هجوم طوفان الأقصى.

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: «نحن الآن في مهمة لشن هجوم على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هدفنا الأساسي هو تحقيق الانتصار، بغض النظر عن مدى صعوبة المعركة ومدتها، نحن لا نسعى إلى أي نتيجة سوى الانتصار».