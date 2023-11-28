شركة المياه بسوهاج تبحث تحسين الخدمة بالتعاون مع عدة جهات أوروبية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا ضم مسئولي المكتب الاستشاري لمشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي Iwsp 2 الممول من بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO، والحكومة المصرية لبحث الخطوات التنفيذية للمشروعات المقرر تنفيذها بسوهاج.

برامج دعم مؤسسي بمياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المشروع يضم حزمة من برامج الدعم الفني والمؤسسي لرفع الكفاءة التشغيلية وذلك باعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس معدل أداء التشغيل والصيانة وتقليل الفاقد ورفع نسب التحصيل واستعادة التكلفة.

تكلفة مشروعات مياه سوهاج

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الحزمة الثانية من المشروعات تستهدف تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي تخدم مواطني محافظة سوهاج، وجار الانتهاء من إعداد التصميمات والطرح لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه غرب السطحية بتكلفة 5.7 مليون يورو وتنفيذ مشروع صرف صحي متكامل يضم شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع بقرية أولاد عزاز ‏ومنطقة المنياوي التابعة لمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 17.5 مليون يورو.