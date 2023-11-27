رئيس «مياه سوهاج» يتفقد محطات جهينة لمتابعة انتظام العمل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطات مياه الشرب والصرف الصحي بجهينة، مؤكدًا أهمية الصيانة الفورية والدورية لمهمات التشغيل، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمشروعات.

وشملت جولة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تفقد محطات مياه نجع عبد الرسول، ونجع الضبع، وجهينة الرئيسية، والطليحات النقالي، ومحطة رفع صرف صحي جهينة الفرعية، ومحطة رفع صرف صحي نزه الحاجر، ومحطة رفع صرف صحي نزه الهيش بمركز جهينة، للتأكد من القيام بالصيانة الفورية لجميع مهمات التشغيل وتطبيق الصيانة الوقائية لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة لكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ترشيد استخدام الطاقة بمحطات المياه

واطمئن «عبد الغفار» على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ومطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

مشروع إنشاء محطة نزه المحزمين

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع إنشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 65 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء منها في أكتوبر 2024، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ لتشغيل المشروع وضخ المياه للمواطنين.

مشروع تدعيم منظومة البنية التحتية

وشملت الجولة أيضا تفقد مشروع تدعيم منظومة البنية التحتية للصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز جهينة، بتمويل برنامج التنمية المحلية والجاري الانتهاء منه في أبريل 2024 بقيمة 22 مليون جنيه.