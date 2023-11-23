«مياه سوهاج»: تطبيق أنظمة التشغيل القياسية في محطات أخميم

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطتي مياه الأحايوة شرق والمدمجة ومحطة مياه العيساوية شرق، ومحطة رفع صرف صحي الخلوة ومحطة الري بمركز أخميم.

تأمين بيئة العمل بمياه سوهاج

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية، ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل.

صيانة المحطات وتشغيل منظومة المراقبة

وأكد استمرار الصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.