مشجع يضحي بنفسه من أجل كريم بنزيما.. ورد فعل غريب لمهاجم اتحاد جدة

باتت ظاهرة اقتحام ملاعب كرة القدم، الأبرز والأوسع انتشارًا في السنوات الأخيرة، نتيجة عدة أسباب ليست بالضرورة إيجابية فحسب، فالبعض يأمل في الحصول على صورة مع نجمه المفضل، وآخر يبحث عن وسيلة لإبراز غضبه من أداء الفريق أو الاحتجاج على قرارات التحكيم، وغيرها من الأسباب، التي كان كريم بنزيما آخر ضحاياها.

مشجع اتحادي يهجم على كريم بنزيما

وجد كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، بشكل مفاجئ نفسه محاطًا بعدد من الأشخاص الذين يحاولون حمايته من هجوم أحد المشجعين على الملعب؛ للوصول إليه.

وقطع مشجع أوزبكي المسافة كاملة وكان على بعد سنتيمترات من بلوغ كريم، فيما حال رجال الأمن داخل الملعب دون وصوله، بحسب شبكة «سبوتنيك»، التي عنونت تقريرها عن المشجع: «ضحى بنفسه من أجل بنزيما».

كان رد فعل كريم بنزيما الأغرب في المشهد بأكمله، بعدما قرر عدم التدخل وكأن الموضوع لا يمت له بصلة، ولعب دور المتفرج، إلى أن تدخلت القوات الأمنية المتواجدة داخل الملعب، من أجل منع وصوله المشجع إلى المهاجم الفرنسي.

وأثار موقف كريم بنزيما، تجاه هجوم المشجع عليه جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب رد فعله غير المتوقع، الذي لم يحمل موافقة أو رفض.

بعد نهاية المباراة، قرر كريم بنزيما الوقوف للجماهير التي تجمعت بالممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس، لالتقاط الصور معهم، لكن سرعان ما تدخل رجال الأمن لإخراجه من داخل التجمعات الكبيرة للمشجعين، وتمهيد الطريق لوصوله إلى غرفة الملابس.