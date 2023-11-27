موفد «إكسترا نيوز»: معبر رفح مازال مكدسا بالمساعدات قبل ساعات من انتهاء الهدنة

أفاد هشام عبدالتواب، موفد قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، بأنه قبل ساعات من موعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي ولمدة 4 أيام، مازال المعبر يستقبل العديد من الشاحنات المحملة بالمساعدات، وقال إنه منذ صباح اليوم، دخلت 7 شاحنات للوقود، منها 3 شاحنات محملة بالسولار و4 شاحنات محملة بغاز الطهي، الذي يعد من أهم المتطلبات بالنسبة لأهالي القطاع في الوقت الحالي.

الوقود من أهم متطلبات القطاع

وأوضح مراسل «إكسترا نيوز»، خلال مداخلته مساء اليوم الاثنين، أن الوقود من أهم المتطلبات لسكان قطاع غزة، لأنه يستخدم في محطات تحلية المياه، وتشغيل المولدات للمستشفيات، وشبكات الاتصالات، معتبراً أن جميع المساعدات مهمة أياً كان نوعها، ومن أهم البنود التي بُنيت عليها الهدنة، أن تدخل المساعدات بوتيرة وحجم أكبر للقطاع.

الاهتمام بدخول المساعدات لشمال القطاع

وأكد أنه منذ الأمس زاد مشهد دخول المساعدات إلى مناطق شمال القطاع، وبالفعل دخلت حوالي 100 شاحنة إلى الجزء الشمالي، موضحاً أن هذا ما اعتمدت عليه الهدنة أيضاً، وهو وصول المساعدات بشكل مكثف لشمال القطاع، بعد حرمان كبير من المساعدات، مضيفاً أن معبر رفح استقبل 16 مصاباً فلسطينياً، تسلمتهم سيارات الإسعاف المصرية، وتم تحويلهم إلى المستشفيات.