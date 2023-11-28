الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بـ 8 وظائف في مديرية الصحة بالمنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن حاجتها لشغل 8 وظائف في المدارس الثانوية الفنية للتمريض «السادات بنات - السادات بنين - الحامول بنات - زاوية الناعورة» من أخصائيات التمريض التي تعملن بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، كلا حسب مركزه، طبقا للشروط الواردة من الوزارة.

وظائف مديرية الصحة في المنوفية

وحدد إعلان مديرية الصحة في محافظة المنوفية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظيفة في المراكز المختلفة، وجاءت كالتالي:

1- أن تكون حاصلة على بكالوريوس تمريض.

2- مؤهلات دراسية عليا في مجال التخصص.

3- قضاء فترة لا تقل عن عامين «عمل فعلي» أو التكليف على الأقل.

4 - أن تكون المتقدمة من قاطني المحافظة التي يتم الإعلان بها والمركز الإداري التابع لها المدرسة، وتحمل بطاقة الرقم القومي عام سابق على الأقل.

5 - إجادة اللغة الإنجليزية «قراءة – كتابة - تحدث».

6 - الحصول على دورة تدريبية TOT.

7- اجتياز المقابلة الشخصية والمفاضلة طبقا لتعليمات الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

وأوضحت مديرية الصحة بالمنوفية، أنه على من ترغب في التقديم لوظائف المدارس الثانوية الفنية للتمريض، التوجه إلى إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية، في القترة من 29 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر لتقديم أوراقه.

وحددت مديرة الصحة، الأوراق المطلوبة، للتقديم في الوظائف، وهي كالتالي:

1- السيرة الذاتية الخاصة.

2- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات.

3 - تقارير كفاية الأداء.. شرط أن يكون امتياز آخر عامين.

4 - صور الشهادات والدورات الحاصلة عليها.

5 - صورة بطاقة الرقم القومي.

6 - موافقة جهة العمل التابعة لها.

وذلك لتحديد موعد المقابلة الشخصية لهن.