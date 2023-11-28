«الصحة» تحذر من تناول منتجات الألبان مع 3 مضادات حيوية.. ما هي؟

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول منتجات الألبان مع 3 أنواع من المضادات الحيوية، وهي «التتراسيكلين، والدوكسيسيكلين، والسيبروفلوكساسين»، وذلك لأن هذه المنتجات قد تقلل من فاعلية هذه المضادات الحيوية.

قراءة النشرة الدوائية بعناية لمعرفة تأثير الأدوية

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنَّه يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مضاد حيوي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية للتعرف على أي تفاعلات دوائية محتملة مع الأدوية أو الأطعمة الأخرى، والتي قد تؤثر على فعالية الأدوية التي يتم تناولها أو تسبب بعض الاضرار الصحية.

خط ساخن للرد على كل استفسارات المواطنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من مصادرها الرسمية، مؤكدة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع فصل الشتاء وتوفير كافة المستلزمات الطبية لأمراض الشتاء.