دبلوماسي سابق: مصر تعمل على إيصال صوتها بشأن غزة بدبلوماسية متعددة الأطراف

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تتحرك في إطار علاقاتها مع العديد من الأطراف الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت تتحرك من خلال المجموعة العربية والإسلامية، ولهذا نجد أن مصر عضو في اللجنة الوزارية، التي شكلت في إطار مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي انعقدت في المملكة العربية السعودية منذ أسبوعين.

«هريدي»: مصر تعمل على إيصال صوتها من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف

وأضاف السفير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ مصر تعمل على إيصال صوتها، من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، خاصة فيما يحدث بقطاع غزة، من عدوان إسرائيلي عليها.

«هريدي»: التحرك المصري منذ اليوم الأول للعدوان أثر على مواقف الإدارة الأمريكية

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التحرك المصري منذ اليوم الأول للعدوان كان له تأثير كبير على مواقف الإدارة الأمريكية، وموقف الرئيس جو بايدن شخصيًا، ولاحظنا في بداية العدوان أن موقفه فاجأ العالم بمساعدته الطلقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحجة أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي صياغة الموقف المصري، أثر على تعديل الموقف، تجاه القضية الفلسطينية.