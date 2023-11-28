باحثة في العلوم السياسية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

قالت الدكتورة غادة جابر باحثة في العلوم السياسية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من التوسع في الحرب بالشرق الأوسط ونوّه كثيرًا إلى أنَّ أمن هذه المنطقة من أمن الشرق الأوسط بأكمله، إذ كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي طرحها، مشددةً على أنَّ دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، وما يحدث من أي طرف بالمنطقة تجاه إسرائيل مجرد رد فعل ضد إجرامها.

دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية

وأضافت غادة جابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «في الكلمة الأولى للرئيس السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكّد ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وإعادتها إلى المسرح الدولي لإيجاد حل حقيقي لها في ظل التوترات الدائمة والتوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل والتعدي على القانون الدولي والحقوق الدولية».

أهمية تصريحات الرئيس

وتابعت الباحثة في العلوم السياسية: «تصريحات الرئيس لها بُعد كبير على النواحي الاستراتيجية والسياسية والعسكرية وخبرة كبيرة وحنكة سياسية، ومنذ اندلاع الأزمة كانت هناك خطوات حثيثة من قبل الدولة المصرية من أجل الحفاظ على هذه القضية وعدم التوصل إلى حلها بطريقة غير عادلة».