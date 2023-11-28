حملات لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الدقهلية

أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، استمرار تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وكذلك العمل على ترقيم وتسجيل الماشية.

وأشار «الحسنين»، في بيان له، أن التحصين جاء بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفي الصياد، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إذ جرى اليوم الثلاثاء استكمال أعمال التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتصدي للأمراض التي تواجهها في المحافظات.

توعية الفلاحين بتحصين المواشي بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، ضرورة التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم، من أجل العمل إلي الحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها، فحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها هدف قومي.

وأكدت المحافظة سعي الدولة المصرية من أجل العمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين، لذا يجرى العمل علي نشر التوعية بشكل كبير للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات، إذ يعتبر انتشار تلك الأمراض إهدارا لثروة كبيرة.