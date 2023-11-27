«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 72 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المتنقلة «من بيت لبيت»، حققت نجاحا باهرا، وساهمت بتحصين نحو 36 ألف رأس ماشية، ضد الأمراض المعدية لمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، موضحا أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ نحو 72 ألفا و119 رأس ماشية بنطاق محافظة كفر الشيخ.

179 فريقا بيطريا متنقلا

وأوضح «بشار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ، تمت من خلال 179 فريقا بيطريا تم توزيعهم على نطاق قرى ومراكز كفر الشيخ، وذلك تسيرا على مربي الماشية بهدف تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، حيث تقوم تلك الفرق البيطرية بالتنقل إلى حظائر مربي الماشية دون عناء.

حملات بيطرية في كفر الشيخ

وأضاف أنه بجانب حملات من «بيت لبيت»، يتم عمل قوافل بيطرية، وذلك بهدف تحصين الماشية بكل قرية في مكان معلوم، حتى يتم تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، وتحقيق المستهدف لتحصين 212 ألف رأس حيوان في كفر الشيخ العام الجاري.