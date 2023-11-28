معلومات عن منظومة الدفع الإلكتروني.. 500 مليون معاملة سنويا

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه جرى قطع شوط كبير في مسيرة رقمنة الخدمات الإلكترونية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية.

ولفت المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن نتائج تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني منذ انطلاقها في 2019، وحتى اليوم، مشيرا إلى ما يلي:

- 7.8 تريليونات جنيه إجمالي قيمة خدمات المنظومة منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن.

- 3.46 تريليونات جنيه إجمالي قيمة معاملات 59 هيئة اقتصادية خلال 2022-2023

- 20 مليون مواطن إجمالي المستفيدين.

- 2.3 تريليون جنيه حجم المدفوعات الحكومية هذا العام بزيادة 18%.

- 1.15 تريليون جنيه حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني هذا العام بمعدل نمو 20%.

- 500 مليون معاملة سنويا تشملها منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.