وظائف جديدة للشباب في مجلس الوزراء.. اعرف الشروط والمستندات 

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، موضحة المؤهلات والشروط المطلوبة ومواعيد وطريقة التقديم.

وطرحت بوابة الوظائف الحكومية 10 وظائف، في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بمهنة باحث قانوني بنظام التعاقد.

شروط وظائف مجلس الوزراء

وجاءت شروط التقديم على وظائف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كما يلي.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

مؤهل عال - ليسانس حقوق.

مؤهل عال - ليسانس الشريعة والقانون.

ألا يقل عن جيد جدا.

الصورة الشخصية.

الرقم القومي وجه أول سارية.

الرقم القومي وجه ثاني سارية.

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامانة العامة لمجلس الوزراء (وجهين بحسب الأحوال).

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

طريقة التقديم على وظائف مجلس الوزراء

أمّا طريقة التقديم على وظائف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية فجاءت كما يلي.

طبقا للإعلان يتعين عدم البدء في إدخال البيانات قبل استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع.

يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص)، وإلا سيتم رفض الطلب.

حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة، وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم بإيداع 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، من أجل أن يكون الإيصال واردا به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان، أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

واختتمت بوابة الوظائف الحكومية، بالإشارة إلى أنّ التقديم على الوظائف المتاحة، يبدأ من 28 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر 2023.